Dernières nouvelles du Minnesota, sports, affaires et divertissement à 3 h 20 HAC

GEORGE FLOYD-OFFICIERS-DROITS CIVILS-CHAUVIN

Le gouvernement fédéral veut 25 ans pour Chauvin pour avoir violé les droits de Floyd

MINNEAPOLIS (AP) – Les procureurs fédéraux demandent à un juge de condamner l’ancien officier de Minneapolis Derek Chauvin à une peine de 25 ans pour violation des droits de George Floyd, ainsi que des droits d’un garçon noir de 14 ans qui a été retenu dans un cas sans rapport. Chauvin a plaidé coupable en décembre d’avoir violé les droits de Floyd lorsqu’il s’est agenouillé sur le cou de l’homme noir lors d’une arrestation en mai 2020. Le juge de district américain Paul Magnuson a déjà accepté un accord de plaidoyer, qui prévoit une peine allant de 20 à 25 ans. Les procureurs disent que Chauvin devrait faire face au haut de gamme en raison de la gravité du crime et d’autres raisons. Chauvin a été reconnu coupable de meurtre et d’homicide involontaire et purge une peine de 22 ans et demi.

ARRÊT DE LA CIRCULATION DES INJUSTICES RACIALES ET DES FUMÉES

Un homme noir s’est retrouvé au sol, emprisonné après un arrêt de la circulation

Un homme noir du Mississippi fait appel de sa condamnation pour des accusations découlant d’un arrêt de la circulation en Caroline du Nord en 2020 au cours duquel un agent blanc du National Park Service l’a emmené au sol pour ne pas avoir mis ses mains derrière le dos tout en étant fouillé. Marvin Minor, qui faisait face à de multiples accusations, a été condamné à quatre mois de prison par un magistrat après avoir été reconnu coupable le 29 mars par un tribunal de district américain. L’appel a été déposé le 6 juin, peu de temps avant la fin de la peine de Minor. L’appel fait plusieurs références au fait que l’arrêt de la circulation impliquant Minor s’est produit deux mois après que George Floyd a été assassiné par un policier blanc de Minneapolis.

COMMISSION DE POLICE-PROCÈS

Un ex-employé poursuit la commission de police du Minnesota pour discrimination

ST. PAUL, Minnesota (AP) – Une ancienne membre du personnel du conseil d’administration du Minnesota qui autorise les policiers poursuit l’agence, alléguant qu’elle a été victime de discrimination raciale. Starr Suggs a passé 28 ans au sein de la Commission des normes et de la formation des agents de la paix. Elle a déclaré à KSTP-TV que la goutte d’eau avait fait déborder le vase en février alors qu’une foule se rassemblait à l’extérieur pour protester contre le meurtre d’Amir Locke par la police. La manifestation est restée pacifique. Mais Suggs, la seule employée noire, s’est dite troublée par la réaction de ses collègues blancs. Son expérience ce jour-là est maintenant l’un des nombreux incidents détaillés dans une action en justice qu’elle a intentée contre le POST Board le mois dernier.

AP-US-DAUNTE-WRIGHT-POLICE-SHOOTING-SETTLEMENT

Règlement de 3,2 millions de dollars conclu dans le meurtre de Daunte Wright par la police

BROOKLYN CENTER, Minnesota (AP) – Une ville de banlieue de Minneapolis a accepté de verser 3,2 millions de dollars à la famille de Daunte Wright, un homme noir qui a été mortellement abattu par un policier qui a déclaré avoir confondu son arme avec son Taser. Les avocats de la famille de Wright ont déclaré mardi que le règlement provisoire comprenait également des changements dans les politiques de la police et une formation impliquant des contrôles routiers comme celui qui a entraîné la mort de Wright. L’officier du Brooklyn Center Kimberly Potter, qui est blanc, a tiré sur Wright après que le jeune homme de 20 ans a été arrêté pour des étiquettes d’enregistrement expirées en avril 2021. L’ancien officier a ensuite été reconnu coupable d’homicide involontaire coupable au premier et au deuxième degré et a été condamné à deux ans de prison. prison. L’Associated Press a laissé un message mercredi sollicitant les commentaires du bureau du maire.

TEMPS VIOLENT – CAMPEUR TUÉ

Un campeur tué, un autre blessé lors de tempêtes au MN

ALEXANDRIA, Minnesota (AP) – Une personne est morte et une autre hospitalisée après la chute d’un arbre sur un camping-car lors de violentes tempêtes dans le centre du Minnesota. Parmi les appels de dommages causés par la tempête que le bureau du shérif du comté de Douglas a reçus tard lundi soir, il y en avait un d’Elmwood Resort sur le lac Mary près d’Alexandrie vers 23 h 400. L’appelant a signalé des appels à l’aide provenant du camping-car sur lequel l’arbre était tombé. Les forces de l’ordre sont arrivées et ont trouvé un homme et une femme piégés à l’intérieur du camping-car. Les pompiers d’Alexandrie aident à extraire les victimes. L’homme, Mark Edward Bunney, 72 ans, a été déclaré mort sur les lieux. La femme blessée, Debra Lynn Bunney, âgée de 66 ans, a été transportée à l’hôpital Alomere Health à Alexandrie. Les responsables disent que le couple vivait à Miami, en Arizona.

AP-US-GEORGE-FLOYD-OTHER-OFFICERS-TRIAL

Le juge reporte le procès au 24 octobre pour 2 ex-flics dans le meurtre de Floyd

MINNEAPOLIS (AP) – Un juge a reporté le procès d’État de deux anciens policiers de Minneapolis dans le meurtre de George Floyd au 24 octobre pour résoudre les demandes de duel pour une nouvelle date de procès. L’Etat avait cherché à démarrer dès cet été alors qu’un avocat de la défense demandait à le reporter au printemps prochain. Tou Thao et J. Alexander Kueng sont accusés d’avoir aidé et encouragé le meurtre et l’homicide involontaire dans le meurtre de 2020. Plus tôt ce mois-ci, le juge Peter Cahill a reporté leur procès à janvier, affirmant que cela améliorerait les perspectives d’un procès équitable. Il a réglé le problème en octobre lors d’une audience mardi. Le meurtre de Floyd, qui était noir, a déclenché des manifestations à Minneapolis qui se sont propagées dans le monde entier en raison de la brutalité policière et de la discrimination impliquant des personnes de couleur.

AP-US-GEORGE-FLOYD-MINNEAPOLIS-POLICE

Le tribunal juge que le maire de Minneapolis n’a pas embauché plus de policiers

MINNEAPOLIS (AP) – La Cour suprême du Minnesota a statué que le maire de Minneapolis n’avait pas rempli son obligation légale d’embaucher plus de policiers ou de démontrer pourquoi il ne l’avait pas fait. La juge en chef Lorie Gildea a déclaré dans la décision de lundi que le maire Jacob Frey avait une « obligation légale claire » en vertu de la charte de la ville de doter le département d’au moins 731 agents assermentés, un nombre basé sur la population de Minneapolis. Le procureur de la ville par intérim, Peter Ginder, a déclaré que la ville comptait environ 300 agents de moins qu’avant que George Floyd ne soit tué par la police en mai 2020. Ginder appelle cela « une perte de personnel sans précédent qui n’est pas facilement corrigée », mais a noté que la ville a fourni financement pour des classes de recrues supplémentaires et des primes d’embauche.

VIRUS OUTBREAK-MINNESOTA-CHILD CARE PAY

Aucun « paiement de héros » COVID-19 ne dérange pas les fournisseurs de services de garde d’enfants du Minnesota

ST. PAUL, Minn. (AP) – Les fournisseurs de services de garde d’enfants du Minnesota sont mécontents de ne pas être éligibles au programme COVID-19 «hero pay» de l’État. Le gouverneur Tim Walz a promulgué le programme en avril. Il permet aux travailleurs de première ligne de demander des primes financées par l’État. Le St. Paul Pioneer Press rapporte qu’environ 6 450 fournisseurs de services de garde d’enfants qui opèrent à partir de leur domicile manqueront probablement les primes de 750 $ s’ils sont des propriétaires uniques plutôt que des sociétés à responsabilité limitée. Julie Fees dirige une garderie à domicile à St. Paul. Elle dit qu’être inéligible est « vraiment décevant et exaspérant ».

