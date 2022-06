Dernières nouvelles du Minnesota, sports, affaires et divertissement à 3 h 20 HAC

TEMPS VIOLENT – CAMPEUR TUÉ

Un campeur tué, un autre blessé lors de tempêtes au MN

ALEXANDRIA, Minnesota (AP) – Une personne est morte et une autre hospitalisée après la chute d’un arbre sur un camping-car lors de violentes tempêtes dans le centre du Minnesota. Parmi les appels de dommages causés par la tempête que le bureau du shérif du comté de Douglas a reçus tard lundi soir, il y en avait un d’Elmwood Resort sur le lac Mary près d’Alexandrie vers 23 h 400. L’appelant a signalé des appels à l’aide provenant du camping-car sur lequel l’arbre était tombé. Les forces de l’ordre sont arrivées et ont trouvé un homme et une femme piégés à l’intérieur du camping-car. Les pompiers d’Alexandrie aident à extraire les victimes. L’homme, Mark Edward Bunney, 72 ans, a été déclaré mort sur les lieux. La femme blessée, Debra Lynn Bunney, âgée de 66 ans, a été transportée à l’hôpital Alomere Health à Alexandrie. Les responsables disent que le couple vivait à Miami, en Arizona.

AP-US-GEORGE-FLOYD-OTHER-OFFICERS-TRIAL

Le juge reporte le procès au 24 octobre pour 2 ex-flics dans le meurtre de Floyd

MINNEAPOLIS (AP) – Un juge a reporté le procès d’État de deux anciens policiers de Minneapolis dans le meurtre de George Floyd au 24 octobre pour résoudre les demandes de duel pour une nouvelle date de procès. L’Etat avait cherché à démarrer dès cet été alors qu’un avocat de la défense demandait à le reporter au printemps prochain. Tou Thao et J. Alexander Kueng sont accusés d’avoir aidé et encouragé le meurtre et l’homicide involontaire coupable dans le meurtre de 2020. Plus tôt ce mois-ci, le juge Peter Cahill a reporté leur procès à janvier, affirmant que cela améliorerait les perspectives d’un procès équitable. Il a réglé le problème en octobre lors d’une audience mardi. Le meurtre de Floyd, qui était noir, a déclenché des manifestations à Minneapolis qui se sont propagées dans le monde entier en raison de la brutalité policière et de la discrimination impliquant des personnes de couleur.

AP-US-GEORGE-FLOYD-MINNEAPOLIS-POLICE

Le tribunal juge que le maire de Minneapolis n’a pas embauché plus de policiers

MINNEAPOLIS (AP) – La Cour suprême du Minnesota a statué que le maire de Minneapolis n’avait pas rempli son obligation légale d’embaucher plus de policiers ou de démontrer pourquoi il ne l’avait pas fait. La juge en chef Lorie Gildea a déclaré dans la décision de lundi que le maire Jacob Frey avait une « obligation légale claire » en vertu de la charte de la ville de doter le département d’au moins 731 agents assermentés, un nombre basé sur la population de Minneapolis. Le procureur de la ville par intérim, Peter Ginder, a déclaré que la ville comptait environ 300 agents de moins qu’avant que George Floyd ne soit tué par la police en mai 2020. Ginder appelle cela « une perte de personnel sans précédent qui n’est pas facilement corrigée », mais a noté que la ville a fourni financement pour des classes de recrues supplémentaires et des primes d’embauche.

VIRUS OUTBREAK-MINNESOTA-CHILD CARE PAY

Aucun « paiement de héros » COVID-19 ne dérange pas les fournisseurs de services de garde d’enfants du Minnesota

ST. PAUL, Minn. (AP) – Les fournisseurs de services de garde d’enfants du Minnesota sont mécontents de ne pas être éligibles au programme COVID-19 «hero pay» de l’État. Le gouverneur Tim Walz a promulgué le programme en avril. Il permet aux travailleurs de première ligne de demander des primes financées par l’État. Le St. Paul Pioneer Press rapporte qu’environ 6 450 fournisseurs de services de garde d’enfants qui opèrent à partir de leur domicile manqueront probablement les primes de 750 $ s’ils sont des propriétaires uniques plutôt que des sociétés à responsabilité limitée. Julie Fees dirige une garderie à domicile à St. Paul. Elle dit qu’être inéligible est « vraiment décevant et exaspérant ».

BC-US-JUNETEENTH

Les célébrations du 19 juin mettent l’accent sur la fin des disparités raciales

DALLAS (AP) – Un an après que Juneteenth soit devenu un jour férié fédéral aux États-Unis, les gens se sont réunis ce week-end lors d’événements remplis de musique, de nourriture et de feux d’artifice. Les célébrations ont également mis l’accent sur l’apprentissage du passé et la lutte contre les disparités raciales. Le président Joe Biden a signé l’année dernière une loi faisant du 19 juin la 12e fête fédérale du pays. Le 19 juin 1865 est le jour où les soldats de l’Union sont arrivés à Galveston, au Texas, pour ordonner la liberté des Noirs réduits en esclavage dans l’État. C’était deux mois après que la Confédération se soit rendue pendant la guerre civile et environ 2 ans et demi après que la proclamation d’émancipation ait mis fin à l’esclavage dans les États du Sud.

ST. EFFONDREMENT DE LA TRANCHÉE PAUL

Deux ouvriers meurent après l’effondrement d’une tranchée à Saint-Paul

ST. PAUL, Minnesota (AP) – Deux ouvriers du bâtiment sont morts après qu’une tranchée s’est effondrée sur eux à St. Paul vendredi après-midi et l’un de leurs corps a été retrouvé environ 12 heures plus tard sous 9 pieds de terre. Le chef adjoint des pompiers de St. Paul, Roy Mokosso, a déclaré au Minneapolis Star Tribune qu’une boîte de tranchée conçue pour empêcher les effondrements se trouvait à côté de l’endroit où trois hommes travaillaient sur un tuyau souterrain avant l’effondrement, mais qu’il n’était pas utilisé. Mokosso a déclaré qu’un troisième travailleur du chantier de construction avait tenté d’aider les travailleurs enterrés, mais avait rapidement réalisé qu’il ne pouvait pas faire grand-chose pour aider. Les victimes n’ont pas été immédiatement identifiées par les autorités.

AP-FOOD-TV-LA-GREAT-AMERICAN-RECETTE

PBS rejoint les concours TV culinaires avec « The Great American Recipe »

NEW YORK (AP) – L’Amérique a perfectionné la compétition de cuisine télévisée stressante. Des chefs amateurs ou professionnels s’affrontent dans des émissions à haute pression et remplies de cris comme « Chopped », « Cutthroat Kitchen » ou « Top Chef ». PBS espère changer cela avec une émission de concours culinaire originale, « The Great American Recipe ». Il dispense des graphiques d’angoisse et de couteau effrayants. Cela ressemble plus à « The Great British Baking Show » qu’à « Hell’s Kitchen ». L’émission rassemble 10 cuisiniers à domicile de tout le pays et leur donne l’opportunité de présenter leurs plats signatures de manière douce et solidaire. La série de huit épisodes sera diffusée vendredi sur PBS, PBS.org et l’application PBS Video.

AP-FOOD-GREAT-AMERICAN-RHODE-ISLAND-STYLE-CALAMARI

Calmars frits à la Rhode Island de Dan Rinaldi

Une recette de calamars frits à la Rhode Island est incluse dans « The Great American Recipe Cookbook ». C’est une nouvelle série PBS qui rassemble 10 cuisiniers à domicile de tout le pays et leur donne l’occasion de présenter leurs plats signature bien-aimés. L’émission de huit épisodes sera diffusée vendredi sur PBS, PBS.org et l’application PBS Video. Dan Rinaldi est pompier à Providence, Rhode Island. Il s’est appuyé sur les fruits de mer frais de son état pour ce plat de calamars. Il dit que les calmars panés accompagnés de piments cerises sont une excellente représentation de l’endroit où il vit et de ses racines italiennes. Rinaldi dit que sa famille fait cette recette depuis des générations.

The Associated Press