Dernières nouvelles du Michigan, sports, affaires et divertissement à 3 h 20 HAE

KELLOGG-SPLIT

Snap, crackle, pop : Kellogg va se scinder en 3 sociétés

Kellogg Co., le fabricant de Frosted Flakes, Rice Krispies et Eggo, se divisera en trois sociétés axées sur les céréales, les collations et les aliments à base de plantes. Kellogg’s, qui possède également le fabricant d’aliments à base de plantes MorningStar Farms, a déclaré mardi que la scission des sociétés de céréales et d’aliments à base de plantes qui n’ont pas encore été nommées devrait être achevée d’ici la fin de l’année prochaine. Les entreprises de céréales et d’aliments à base de plantes resteront basées à Battle Creek, dans le Michigan, où Kellogg a été fondée en 1906. L’entreprise de snacks __ qui représente 80 % des ventes de Kellogg __ aura son siège social à Chicago. Les actions de Kellogg ont augmenté de près de 2 % pour atteindre 70,15 $ mardi.

ÉTAT DU MICHIGAN-SALAIRE

L’État du Michigan poursuivi en justice pour ne pas avoir conclu d’accords avec de grands donateurs

EAST LANSING, Michigan (AP) – Un journal poursuit pour tenter de forcer l’Université d’État du Michigan à publier des accords avec deux donateurs qui aident à payer le salaire de l’entraîneur de football Mel Tucker. Le Detroit Free Press a déclaré que l’État du Michigan n’abandonnerait pas les documents, invoquant la confidentialité. L’avocat Herschel Fink a déclaré que les accords relevaient clairement de la loi sur les archives publiques de l’État. L’État du Michigan a reconnu que Matt Ishbia et Steve St. Andre avaient donné de l’argent pour aider à respecter un contrat de 95 millions de dollars sur 10 ans pour Tucker. L’avocat de Free Press affirme que le public a le droit de savoir quelles promesses ont été faites pour obtenir les dons. L’État du Michigan a refusé de commenter le procès.

BOMBE MAISON-MICHIGAN

Autorités : une bombe artisanale découverte le long de la route du comté de Newaygo

NEWAYGO, Michigan (AP) – Une bombe artisanale a été découverte le long d’une route dans l’ouest du Michigan. Le bureau du shérif du comté de Newaygo a déclaré que l’appareil avait été placé dans un seau et apporté lundi au département de police de Newaygo par la personne qui l’avait trouvé. Il a ensuite été emmené à un autre endroit et a explosé. Les autorités n’ont trouvé aucun autre appareil après avoir fouillé la zone où la bombe a été initialement trouvée. Newaygo est au nord-ouest de Grand Rapids.

CAPITOL RIOT-ENQUÊTE-JOHNSON

Johnson du Wisconsin sous le feu pour la révélation d’un faux électeur

MADISON, Wis. (AP) – Des preuves révélées au comité restreint de la Chambre chargé d’enquêter sur l’insurrection du 6 janvier 2021 montrent qu’un assistant du sénateur américain Ron Johnson a déclaré au personnel de l’ancien vice-président Mike Pence que le républicain du Wisconsin voulait remettre- fournir de faux votes d’électeurs du Wisconsin et du Michigan. Cette révélation mardi a conduit les opposants démocrates de Johnson dans le Wisconsin à demander sa démission. La porte-parole de Johnson, Alexa Henning, a minimisé l’importance des textes, mais n’a pas nié que Johnson avait voulu remettre en main propre la liste des faux électeurs à Pence. Elle appelle cela un «échange de personnel à personnel» et a déclaré qu’aucune mesure n’avait été prise après les allers-retours.

AP-US-CAPITOL-RIOT-ENQUÊTE-POINTS À RETENIR

Plats à emporter du 6 janvier: le livre de jeu de l’État de Trump; menaces « haineuses »

WASHINGTON (AP) – Le comité restreint de la Chambre enquêtant sur l’insurrection du Capitole du 6 janvier 2021 se tourne vers la campagne de pression de l’ancien président Donald Trump sur les autorités étatiques et locales pour annuler sa défaite électorale de 2020. Lors de sa quatrième audience ce mois-ci, le panel examine comment Trump s’est concentré sur quelques États swing, exhortant directement les responsables à décertifier la victoire du président Joe Biden ou à trouver des votes supplémentaires pour lui-même. Cette campagne faisait partie d’un programme plus large qui impliquait également des dizaines de poursuites, des pressions sur les responsables du ministère de la Justice et, finalement, des pressions sur le vice-président Mike Pence pour qu’il rejette la victoire de Biden lors du décompte électoral du Congrès le 6 janvier.

