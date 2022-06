Dernières nouvelles du Michigan, sports, affaires et divertissement à 3 h 20 HAE

BC-US-BLOOD-SPOT-DISPUTE

Le Michigan va détruire des taches de sang dans une lutte pour le consentement

DETROIT (AP) – Le Michigan a accepté de détruire plus de 3 millions de taches de sang séché prélevées sur des bébés et conservées. Tout cela fait partie d’un règlement partiel dans un procès en cours sur le consentement et la confidentialité à l’ère numérique. Les hôpitaux piquent régulièrement les talons des nouveau-nés pour prélever du sang afin de détecter plus de 50 maladies rares. Cette pratique n’est pas contestée. Le différend au Michigan porte sur les échantillons restants. Une tache de sang de chaque enfant est stockée à Lansing tandis que d’autres sont stockées à Detroit pour une utilisation éventuelle par des scientifiques. Le Michigan doit obtenir la permission des parents pour utiliser les spots pour la recherche en santé. Mais l’avocat Philip Ellison soutient que le programme pourrait ne pas être constitutionnel. Et l’accord pour détruire des taches de sang ne met pas fin au procès.

BIDEN-HABITAT FAUNIQUE

Les agences fédérales annulent les limites de Trump sur la protection de l’habitat

TRAVERSE CITY, Michigan (AP) – L’administration Biden abandonne une règle adoptée sous l’ancien président Donald Trump qui limitait les terres et les eaux pouvant être désignées comme habitat essentiel pour les animaux et les plantes en péril. Le gouvernement a rédigé une définition de «l’habitat» en vertu de la loi sur les espèces en voie de disparition peu de temps avant que Trump ne quitte ses fonctions. Cela a empêché les agences fédérales de sélectionner des zones de protection qui ne répondent pas actuellement aux besoins d’une espèce – même si ces endroits pourraient convenir à l’avenir en raison de travaux de restauration ou de changements naturels. Les responsables de l’administration Biden affirment que la définition limite la capacité des agences à prendre des décisions de protection de l’habitat basées sur la science.

POLICE SHOOTING-ALLEGAN COUNTY

Police : un homme abattu lors d’un contrôle routier soupçonné d’avoir les facultés affaiblies

WAYLAND, Michigan (AP) – La police d’État a déclaré qu’un automobiliste abattu dans une lutte avec l’adjoint d’un shérif lors d’un arrêt de la circulation dans l’ouest du Michigan avait été arrêté pour suspicion de conduite avec facultés affaiblies. Joseph Nagle, 22 ans, de Comstock Park, a été tué par balle par un adjoint du shérif du comté d’Allegan le 16 juin. Selon la police, Nagle a commencé à se battre avec l’adjoint lorsqu’on lui a dit qu’il était en état d’arrestation, et l’adjoint lui a tiré une balle dans la poitrine.

AP-US-ELECTION-2024-DEMOCRATS

Les États font des propositions pour voter 1er aux primaires démocrates de 2024

WASHINGTON (AP) – Seize États et Porto Rico se disputent les premiers créneaux sur un nouveau calendrier primaire présidentiel démocrate, offrant des présentations aux chefs de parti sur les raisons pour lesquelles ils méritent d’être les premiers – ou du moins proches. L’Iowa occupe la première place depuis 1972, mais des problèmes techniques ont sapé son caucus démocrate il y a deux ans. Cela a déclenché une demande de changement. Les États défendent leur cause pendant trois jours de réunions du comité des règles et règlements des démocrates. L’ensemble du Comité national démocrate prévoit de voter en août. Il pourrait choisir de modifier l’ordre actuel de l’Iowa, du New Hampshire, du Nevada et de la Caroline du Sud – ou de le conserver.

BUREAU ANTI-AVORTEMENT-VANDALISME

Un représentant américain blâme les partisans de l’avortement pour les dommages causés aux bureaux du Michigan

JACKSON, Michigan (AP) – Un représentant républicain américain dit qu’il pense que les militants du droit à l’avortement pourraient être à l’origine du vandalisme dans le bâtiment que son bureau de campagne partage avec un groupe anti-avortement dans le sud du Michigan. La campagne du représentant américain Tim Walberg indique que les assaillants ont brisé les fenêtres et la porte d’entrée de l’immeuble à Jackson, dans le Michigan, tôt mercredi. Les pompiers disent qu’un panneau à proximité a également été peint en rose, mais rien ne prouve que quelqu’un soit entré dans le bâtiment. Walberg, de Tipton, dit que le graffiti indique que le vandalisme a été commis par quelqu’un qui soutient le droit à l’avortement. Walberg dit qu’il s’oppose à l’avortement. Jackson Right to Life partage le bâtiment avec son bureau de campagne.

TIR À L’ÉCOLE-MICHIGAN

Le procès d’un adolescent du Michigan dans une fusillade dans une école déplacé en janvier

PONTIAC, Michigan (AP) – Un juge a reporté un procès pour meurtre jusqu’en janvier dans le cas d’un adolescent accusé d’avoir tué quatre camarades de classe et d’en avoir blessé d’autres dans un lycée du Michigan. Les avocats d’Ethan Crumbley disent qu’une date de procès en septembre ne laisserait pas assez de temps pour examiner les preuves et se préparer. Le bureau du procureur du comté d’Oakland ne s’y est pas opposé. Le juge Kwame Rowe a fixé un procès au 17 janvier. Crumbley, 16 ans, est accusé de meurtre et d’autres crimes lors de la fusillade de novembre à Oxford High School. Plus tôt dans la journée, ses parents ont été convoqués pour discuter des dessins inquiétants du garçon lors d’un devoir de mathématiques, mais ils ont refusé de le ramener à la maison. James et Jennifer Crumbley sont accusés d’homicide involontaire.

POLICE TIR-ALBION

Homme abattu, blessé lors d’un affrontement avec la police d’Albion

ALBION, Michigan (AP) – Un homme accusé d’avoir menacé un parent a été blessé par balle après avoir prétendument levé une arme sur des policiers dans le sud du Michigan. Le département de la sécurité publique d’Albion a déclaré que trois agents avaient confronté l’homme mercredi soir dans une maison et lui avaient ordonné à plusieurs reprises de laisser tomber l’arme. L’un des policiers a tiré avec son arme de service, frappant l’homme qui a été transporté dans un hôpital de la région. Son nom n’a pas été dévoilé et son état n’était pas disponible dans l’immédiat. La police a déclaré que la famille de l’homme avait signalé qu’il “avait des problèmes psychologiques et prenait des médicaments psychologiques et buvait”. La police a également été informée que l’homme avait déclaré qu’il voulait tuer un parent qu’il avait déjà combattu.

CENTRE-VILLE FEU-HOLLY

Un incendie endommage un hôtel et d’autres bâtiments du centre-ville de Holly

HOLLY, Michigan (AP) – Un hôtel faisait partie de plusieurs entreprises endommagées lorsqu’un incendie a balayé une partie du centre-ville d’un village du nord du comté d’Oakland. Des dizaines de pompiers des départements de la région ont combattu l’incendie qui a commencé vers 16 heures mardi à Holly, à environ 53 miles au nord-ouest de Detroit. Environ une demi-douzaine de personnes, dont cinq pompiers, ont nécessité des soins médicaux en raison de la chaleur des flammes et du temps chaud alors que les températures ont dépassé les 90 degrés mardi. L’incendie semble s’être déclaré près d’un bâtiment qui abritait une boutique d’antiquités et d’objets de collection. Jon Ruthenbeck, membre de l’équipe de gestion des incidents du comté d’Oakland, a déclaré au Detroit News qu’environ une demi-douzaine de structures avaient été endommagées par les flammes ou la fumée.

LOUPS-MINNESOTA

Le Minnesota publie un projet de plan de gestion du loup gris mis à jour

ST. PAUL, Minnesota (AP) – Les gestionnaires de la faune affirment que la population de loups gris du Minnesota est résiliente et robuste, et ils ont publié un projet de plan mis à jour pour qu’il en soit ainsi. Le ministère des Ressources naturelles a présenté jeudi un plan directeur pour les 10 prochaines années afin de renforcer la conservation et de minimiser les conflits entre les humains et les prédateurs. Il appelle au maintien d’une population de 2 200 à 3 000 loups dans tout l’État. Cela correspond aux estimations récentes d’environ 2 700 et à peu près depuis la fin des années 1990. Le plan ne prend pas position sur la question de savoir si le Minnesota devrait reprendre la chasse au loup s’il est retiré de la protection fédérale.

ESSAI CRASH DE TIMES SQUARE

L’homme n’est pas responsable du saccage d’un véhicule à Times Square

NEW YORK (AP) – Un homme qui a utilisé sa voiture pour heurter des piétons à Times Square a été dégagé de sa responsabilité en raison d’une maladie mentale. Le verdict est tombé mercredi lors du procès new-yorkais de Richard Rojas. Le jury a confirmé une défense de folie affirmant que Rojas était si malade mentalement qu’il ne savait pas ce qu’il faisait lors de l’attaque de 2017. Il a blessé 20 personnes et tué un jeune touriste. Le juge a déclaré que la conclusion qualifierait Rojas d’un “engagement mental involontaire” à durée indéterminée au lieu d’une longue peine de prison. Il a ordonné la détention de Rojas pendant qu’il rédige une ordonnance d’examen et a déclaré qu’il y aurait une audience sur la question jeudi.

