Dernières nouvelles du Michigan, sports, affaires et divertissement à 1 h 20 HAE

Le plus haut tribunal du Michigan est invité à s’attaquer rapidement à l’interdiction de l’avortement

LANSING, Michigan (AP) – La gouverneure Gretchen Whitmer exhorte la Cour suprême du Michigan à déterminer rapidement si l’avortement sera légal dans l’État. Les avocats ont plaidé vendredi devant un tribunal, quelques heures après que la Cour suprême des États-Unis eut mis fin à un droit national à l’avortement. L’avortement dans le Michigan est légal – pour l’instant – parce qu’un juge a suspendu en mai une loi de 1931 qui en faisait un crime. Whitmer a exhorté la Cour suprême de l’État à régler rapidement la question en s’adressant aux tribunaux inférieurs et en déclarant la loi illégale en vertu de la Constitution du Michigan. En mai, la Cour suprême a demandé plus d’informations. Plusieurs parties ont respecté la date limite du début juin pour déposer des documents. Les opposants à l’avortement disent que l’ancienne loi est valide et devrait être maintenue.

Un homme de Detroit qui était Tuskegee Airman décède à 100 ans

DETROIT (AP) – Alexander Jefferson, qui a servi avec les aviateurs de Tuskegee pendant la Seconde Guerre mondiale, est décédé. Il avait 100 ans. Jefferson est né à Detroit et est resté un résident à vie. La ville a annoncé l’automne dernier qu’elle prévoyait de lui rendre hommage en construisant Jefferson Plaza au parc Rouge. C’est là qu’il a piloté des modèles réduits d’avions lorsqu’il était enfant. Le maire Mike Duggan a déclaré que Jefferson “représentait le meilleur de l’humanité”. Jefferson a effectué 18 missions avant d’être abattu et détenu comme prisonnier de guerre pendant huit mois pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est finalement retourné à Detroit et a été enseignant et directeur d’école pendant des décennies.

Corps en décomposition d’un garçon de 3 ans retrouvé dans un congélateur ; mère arrêtée

WEST BLOOMFIELD, Michigan (AP) – Une femme de 30 ans a été arrêtée après que le corps en décomposition de son fils de 3 ans a été retrouvé dans un congélateur du sous-sol de la maison familiale à l’ouest de Detroit. Le chef de la police, James White, a déclaré aux journalistes que des agents et des membres des services de protection de l’enfance avaient découvert le corps vendredi matin lors d’un contrôle de bien-être dans la maison où vivaient cinq autres enfants. On ne sait pas comment ni quand le garçon est mort ni depuis combien de temps son corps était au congélateur. White n’a pas décrit l’état de décomposition. Une autopsie tentera de déterminer la manière et la cause de la mort du garçon. White a décrit les conditions de vie à l’intérieur de la maison comme «médiocres».

Les fabricants ont du mal à suivre le rythme de la demande de disques vinyles

La demande d’albums de disques continue de monter en flèche aux États-Unis et la base de fabrication doit se réinventer pour répondre à la demande. Selon la Recording Industry Association of America, les ventes d’albums ont augmenté de 61% l’année dernière et ont atteint 1 milliard de dollars pour la première fois depuis les années 1980. Des dizaines d’usines de pressage de disques ont été construites pour tenter de répondre à la demande en Amérique du Nord – et ce n’est toujours pas suffisant. Les responsables de l’industrie ont déclaré qu’ils ne connaissaient pas le plafond des albums en raison des contraintes d’approvisionnement. Il y a maintenant environ 40 usines aux États-Unis – la plupart étant de plus petites exploitations – et il reste des arriérés de six à huit mois.

Le Michigan va détruire des taches de sang dans une lutte pour le consentement

DETROIT (AP) – Le Michigan a accepté de détruire plus de 3 millions de taches de sang séché prélevées sur des bébés et conservées. Tout cela fait partie d’un règlement partiel dans un procès en cours sur le consentement et la confidentialité à l’ère numérique. Les hôpitaux piquent régulièrement les talons des nouveau-nés pour prélever du sang afin de détecter plus de 50 maladies rares. Cette pratique n’est pas contestée. Le différend au Michigan porte sur les échantillons restants. Une tache de sang de chaque enfant est stockée à Lansing tandis que d’autres sont stockées à Detroit pour une utilisation éventuelle par des scientifiques. Le Michigan doit obtenir la permission des parents pour utiliser les spots pour la recherche en santé. Mais l’avocat Philip Ellison soutient que le programme pourrait ne pas être constitutionnel. Et l’accord pour détruire des taches de sang ne met pas fin au procès.

Les agences fédérales annulent les limites de Trump sur la protection de l’habitat

TRAVERSE CITY, Michigan (AP) – L’administration Biden abandonne une règle adoptée sous l’ancien président Donald Trump qui limitait les terres et les eaux pouvant être désignées comme habitat essentiel pour les animaux et les plantes en péril. Le gouvernement a rédigé une définition de «l’habitat» en vertu de la loi sur les espèces en voie de disparition peu de temps avant que Trump ne quitte ses fonctions. Cela a empêché les agences fédérales de sélectionner des zones de protection qui ne répondent pas actuellement aux besoins d’une espèce – même si ces endroits pourraient convenir à l’avenir en raison de travaux de restauration ou de changements naturels. Les responsables de l’administration Biden affirment que la définition limite la capacité des agences à prendre des décisions de protection de l’habitat basées sur la science.

Police : un homme abattu lors d’un contrôle routier soupçonné d’avoir les facultés affaiblies

WAYLAND, Michigan (AP) – La police d’État a déclaré qu’un automobiliste abattu dans une lutte avec l’adjoint d’un shérif lors d’un arrêt de la circulation dans l’ouest du Michigan avait été arrêté pour suspicion de conduite avec facultés affaiblies. Joseph Nagle, 22 ans, de Comstock Park, a été tué par balle par un adjoint du shérif du comté d’Allegan le 16 juin. Selon la police, Nagle a commencé à se battre avec l’adjoint lorsqu’on lui a dit qu’il était en état d’arrestation, et l’adjoint lui a tiré une balle dans la poitrine.

Les États font des propositions pour voter 1er aux primaires démocrates de 2024

WASHINGTON (AP) – Seize États et Porto Rico se disputent les premiers créneaux sur un nouveau calendrier primaire présidentiel démocrate, offrant des présentations aux chefs de parti sur les raisons pour lesquelles ils méritent d’être les premiers – ou du moins proches. L’Iowa occupe la première place depuis 1972, mais des problèmes techniques ont sapé son caucus démocrate il y a deux ans. Cela a déclenché une demande de changement. Les États défendent leur cause pendant trois jours de réunions du comité des règles et règlements des démocrates. L’ensemble du Comité national démocrate prévoit de voter en août. Il pourrait choisir de modifier l’ordre actuel de l’Iowa, du New Hampshire, du Nevada et de la Caroline du Sud – ou de le conserver.

