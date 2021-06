Le Royaume-Uni et l’Australie ont conclu un accord commercial post-Brexit, le premier négocié à partir de zéro depuis que Londres a quitté l’UE.

Les détails de l’accord seront annoncés mardi matin, à l’issue d’un dîner entre Boris Johnson et son homologue australien Scott Morrison à Downing Street lundi soir.

Le ministre australien de l’Agriculture, David Littleproud, a déclaré aux journalistes à Canberra que le résultat des négociations était une « chose passionnante non seulement pour l’agriculture australienne, mais pour notre économie ».

Dans la même veine, Dan Tehan, le ministre du Commerce du pays, a qualifié le pacte de « gagnant pour l’emploi, les entreprises, le libre-échange et souligne ce que deux démocraties libérales peuvent réaliser en travaillant ensemble ».

Cependant, l’industrie agricole britannique craint depuis longtemps qu’un tel accord n’affaiblit les normes alimentaires britanniques, permettant au bœuf et à l’agneau australiens d’inonder le marché et de faire baisser le prix des produits britanniques.

On a également craint qu’un éventuel accord ne soit catastrophique pour le bien-être des animaux et l’environnement.

Pour cette raison, le secrétaire à l’Environnement George Eustice aurait été en désaccord avec sa collègue du cabinet Liz Truss sur les termes de l’accord.

Après la confirmation d’un pacte, Mark Melatos, économiste à l’Université de Sydney, a averti que le Royaume-Uni pourrait avoir des « difficultés de négociation » avec d’autres pays en raison de ses concessions à l’Australie.

