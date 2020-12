Michel Barnier a lancé un avertissement sévère au Parlement européen sur les négociations sur le Brexit, en leur disant: « C’est le moment de vérité, il ne nous reste que très peu de temps à quelques heures ».

Le négociateur en chef de l’UE a déclaré que la possibilité d’un accord « est ici », mais que le chemin pour le garantir « est très étroit », soulignant que la pêche est le principal problème en suspens qui reste à résoudre.

Si aucun accord n’est conclu avant la transition, M. Barnier a suggéré que les négociations se poursuivent après la transition. « Si ce n’est pas aujourd’hui, ce sera plus tard », a-t-il déclaré. Le Royaume-Uni et l’UE ont « des liens forts » et « j’attends un niveau ambitieux dans cette relation », a-t-il ajouté.

S’adressant à Sky News ce matin, M. Gibb a déclaré qu’il s’agissait d’une « situation très grave », ajoutant que si le Royaume-Uni espérait parvenir à un compromis, « nous ne pouvons pas être le seul pays au monde à ne pas avoir le contrôle de son propre chef. eaux, ses propres frontières. «

Le ministre des Écoles a ajouté: « Nous voulons un accord de libre-échange, mais l’UE devra agir si nous voulons le sécuriser. Nous ferons tout notre possible pour obtenir un accord de libre-échange, mais nous sommes prêts à un accord de non-accord. «

08h33

Le gouvernement britannique « n’exclut rien » en ce qui concerne le troisième verrouillage, déclare le ministre

De retour au Royaume-Uni, un ministre a dit « nous n’excluons rien » lorsqu’on l’interroge sur la possibilité d’un troisième verrouillage national après Noël.

Nick Gibb, le ministre des écoles, a souligné que le gouvernement préférait l’approche à plusieurs niveaux, basée sur des données localisées et appliquant « des restrictions zone par zone ».

Lorsqu’on lui a demandé s’il n’y aurait pas de verrouillage national, il a déclaré à BBC Breakfast: « Nous pensons que le système de niveaux est un moyen très efficace, bien sûr, (mais) vous savez, nous n’excluons rien. Ce gouvernement est absolument déterminé à lutter contre ce virus. «

Il a réitéré un avertissement de prudence à Noël.

Il a dit: « Nous ne sommes pas encore là. C’est pourquoi nous devons, nous tous, être si prudents pendant la période de Noël. Pour avoir une courte période de Noël, pour limiter le nombre de personnes qui vous rejoignent pour Noël, pour nous assurer que nous gardons ce virus mortel sous contrôle. «

08h22

Si l’accord commercial sur le Brexit n’est pas conclu « aujourd’hui, il le faudra plus tard », déclare Michel Barnier

Michel Barnier a déclaré aux députés que c’était un moment très « grave et sombre », mais a souligné qu’il pensait qu’un accord commercial sur le Brexit pouvait être conclu à un moment donné.

« Si ce n’est pas aujourd’hui, ce sera plus tard », a-t-il déclaré. Mais le Royaume-Uni et l’UE ont « des liens forts » et « j’attends un niveau ambitieux dans cette relation », a-t-il ajouté.

Le négociateur en chef conclut son discours devant le Parlement européen en étant remercié par Ursula von der Leyen.

08h19

Michel Barnier: Je ne peux pas dire quel sera le résultat des négociations sur le Brexit

Michel Barnier dit qu’il quittera le Parlement européen maintenant car il doit reprendre les négociations.

Il dit que lui et Lord Frost cherchent ce qui est «acceptable» sur les pêcheries, bien qu’il ne sache pas si elles réussiront.

« A cette heure, je ne peux pas dire quel sera le résultat des discussions », ajoute-t-il.

Il remercie le Parlement de l’avoir soutenu – même si, nous le savons, hier, ils ont fait pression sur lui pour qu’il accepte un accord au plus tard aujourd’hui, menaçant de refuser de ratifier tout accord conclu par la suite.

Michel Barnier s’adresse au Parlement européen à Bruxelles – Reuters

08h17

L’UE ne demande que la « réciprocité » en matière de pêche, affirme Michel Barnier

Michel Barnier a déclaré qu’il ne serait pas « juste ou acceptable » pour les pêcheurs de l’UE de n’avoir aucun droit transitoire de pêche dans les eaux britanniques après le Brexit.

Il dit que l’UE ne demande rien de plus que la « réciprocité » – pour pouvoir pêcher dans les eaux de l’autre – « ni plus ni moins ».

Il a ajouté qu’il ne pouvait pas dire ce qui se passerait dans « la dernière ligne droite », affirmant que l’UE devait être préparée à toutes les éventualités, y compris un non-accord.

08h12

Michel Barnier: C’est le moment de vérité

Michel Barnier a déclaré aux députés: « C’est le moment de vérité, il ne nous reste que très peu de temps à quelques heures ».

Le négociateur en chef de l’UE a déclaré que la possibilité d’un accord « est ici », mais que le chemin pour le garantir « est très étroit ».

Il a noté les lignes rouges du Royaume-Uni sur la souveraineté, mais a souligné que l’UE avait ses propres lignes rouges qui devaient être respectées en ce qui concerne les «règles et normes de concurrence loyale».

C’est le « droit du Royaume-Uni de s’écarter de ces normes », mais cela entraîne des « conséquences » que la cessation du marché unique sera supprimée, ajoute-t-il.

08h08

Le ministre insiste sur le fait que la fermeture des écoles secondaires la première semaine fait partie de la « stratégie nationale »

Garder les écoles ouvertes pendant la crise du coronavirus est une priorité nationale, a déclaré un ministre, à la suite d’une bagarre entre le gouvernement et le conseil de Greenwich cette semaine.

Le ministre des Écoles, Nick Gibb, a déclaré ce matin qu’il y avait une distinction entre ce que l’autorité locale avait fait et la décision du gouvernement de fermer les écoles secondaires la première semaine de la nouvelle année.

« Ce qui se passe en janvier, c’est que nous déployons des tests de masse sur 5,5 millions de personnes – c’est pourquoi nous fermons les écoles, mais les écoles primaires continueront de rentrer le 4 janvier. »

Il a déclaré plus tard à Times Radio: « Cette première semaine, ces cinq premiers jours, d’autres élèves du secondaire apprendront à domicile à distance afin que les écoles puissent se préparer à ce que tous les élèves du secondaire soient testés au cours des premières semaines du trimestre. .

« Donc, c’est un système national, une stratégie nationale. »

08h02

Des volontaires seront utilisés pour tester en masse 5,5 millions d’écoliers après Noël, admet le ministre

Le plan du gouvernement visant à tester 5,5 millions d’élèves du secondaire la première semaine après Noël dépendra fortement des bénévoles, a admis un ministre.

Nick Gibb a déclaré à Sky News qu’on ne s’attendrait pas à ce que les enseignants aident avec le programme – qui n’a été annoncé qu’hier – disant qu’ils « sont déjà pleinement occupés à assurer la sécurité des écoles … ils ont déjà les mains pleines ».

Malgré les inquiétudes concernant l’augmentation des cas, il a insisté sur le fait que les volontaires seraient en sécurité car ils recevraient des EPI. Le ministre des écoles a souligné que le plan fonctionnerait parce que « les gens sont très attachés à la communauté ».

07h58

Le Royaume-Uni « travaille 24 heures sur 24 » sur les négociations sur le Brexit, déclare le ministre

Le gouvernement britannique «travaille 24 heures sur 24» pour conclure un accord commercial post-Brexit avec l’UE, a déclaré un ministre.

Nick Gibb a déclaré à Times Radio: « Le premier ministre dit que nous sommes dans une situation très grave. Nous allons tester toutes les voies pour obtenir un accord de libre-échange avant la fin de l’année.

« Mais nous ne pouvons pas le faire au détriment de notre souveraineté. Nous ne pouvons pas être la seule nation au monde à ne pas contrôler ses propres mers, ses propres pêcheries. »

Le ministre des écoles a ajouté: « Nous travaillerons très dur. Le gouvernement travaille sans relâche pour conclure un accord commercial, mais pas aux dépens de l’indépendance de ce pays. »

07h45

Aidez-moi à surmonter les obstacles au Brexit, Johnson exhorte l’UE

Boris Johnson a exhorté Ursula von der Leyen à l’aider à surmonter les deux derniers obstacles à un accord commercial sur le Brexit alors que les signes d’un accord pourraient venir ce week-end.

Le Premier ministre a déclaré au président de la Commission européenne qu’un accord peut être conclu si Bruxelles cède du terrain sur le poisson et les subventions de l’État, les députés ayant fixé une nouvelle date limite ce dimanche.

Cependant, il l’a avertie qu’un accord «s’éloignait de nous» à moins que l’UE ne modifie «substantiellement» sa position et que les pourparlers se trouvaient dans une «situation grave».

Mme von der Leyen a déclaré que combler le fossé entre les deux parties serait «très difficile», mais les négociations se poursuivront vendredi et des sources au Parlement européen ont affirmé que les deux parties étaient «proches d’un accord».