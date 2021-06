Un rapport de renseignement NON CLASSIFIÉ sur les ovnis devrait être remis au Congrès ce mois-ci – avec des spéculations, il pourrait arriver dès aujourd’hui.

Le Congrès a adopté une loi en décembre, mandatant le ministère de la Défense et le directeur national du renseignement de produire un rapport sur les « phénomènes aériens non identifiés » dans les six mois.

Le rapport ne sera pas classé et devrait contenir tout ce que le gouvernement américain sait sur les PAN, rapporte le Washington Post.

On pense que le document pourrait arriver dès aujourd’hui – 1er juin.

Il examinera si des phénomènes aériens non identifiés constituent une menace pour l’espace aérien américain, rapporte Deadline.

Il est peu probable que le rapport conclue que des extraterrestres très avancés en sont la cause, mais il ne peut pas les exclure.

On s’attend à ce que des recommandations pour d’autres recherches et financements sur les ovnis soient incluses dans le dossier.

Les responsables du Pentagone ont pris l’année dernière la mesure sans précédent de publier un trio de vidéos remarquables qui montraient des « rencontres » avec des ovnis.

Peut-être le plus frappant était une vidéo connue sous le nom de « Tic Tac » – qui montrait un objet non identifié poursuivi par des avions de chasse.

Et, de nombreux navires de guerre américains basés à San Diego auraient été visités par d’étranges navires d’en haut.

L’USS Kidd, un destroyer de la Marine, utilisait des caméras de vision nocturne et a repéré plusieurs objets clignotants mystérieux dans le ciel, selon des images que le Pentagone a révélées au Sun.