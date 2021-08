Dernières nouvelles d’Edai – Le dernier post Instagram du fondateur de l’équipe 600 ENT en tant que rappeur est la dernière star de Chicago après la mort de Lil Durk

POURQUOI EDAI ÉTAIT-IL CONNU ?

Edai 600 était un rappeur qui a émergé en 2012 avec la chanson à succès Gucci.

Il a collaboré avec Chief Keef sur un morceau intitulé Gucci Remix.

Le musicien de Chicago a fondé le label Team 600 ENT et a sorti son album solo, Came From Nothing, en février 2014.