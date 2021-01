BLes ritons seront interdits de voyage non essentiel à partir de mercredi après que le Premier ministre Boris Johnson a annoncé un troisième verrouillage national.

«Vous ne devez pas quitter votre domicile à moins d’avoir une excuse raisonnable (par exemple, à des fins de travail ou d’éducation)», indique les directives du gouvernement. La législation complète sera révélée demain et les restrictions devraient être en place jusqu’en mars ou avril.

Le Pays de Galles et l’Irlande du Nord avaient déjà mis en place des règles de verrouillage, et l’Écosse s’est jointe à l’Angleterre pour émettre une ordonnance de maintien à domicile. Les compagnies aériennes devraient commencer à annuler les vols dont le départ est prévu en janvier et février.

Paul Charles, directeur général du cabinet de conseil en voyages de l’Agence PC, a prédit que les vacances à l’étranger seraient limitées jusqu’au début du mois de mai.

«Les déplacements seront toujours très limités en mars car le programme de vaccination sera toujours en cours», a-t-il déclaré.

Il a ajouté que les agences de voyages et les compagnies aériennes doivent se concentrer sur la prise de réservations dans les semaines à venir, traditionnellement la période de réservation la plus chargée de l’année, afin que des revenus cruciaux arrivent, bien avant que les gens ne voyagent réellement.

Abta, l’association de voyage et Airlines UK ont souligné la nécessité d’un soutien financier pour l’industrie du voyage en difficulté. Un porte-parole de l’ABTA a déclaré: «Le soutien de Westminster est attendu depuis longtemps, et nous exhortons les ministres à combler cette lacune de toute urgence.»

Faites défiler vers le bas pour les dernières mises à jour de voyage.