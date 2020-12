Bles vacanciers rituels se verront proposer de nouvelles options de test Covid-19 par les compagnies aériennes et les voyagistes dans le but de stimuler la demande après le verrouillage.

EasyJet et EasyJet Holidays se sont associés à deux sociétés de test privées pour offrir des tests à prix réduit aux voyageurs.

À partir de cette semaine, ses clients pourront réserver des tests à domicile pour 75 £ avec Confirm Testing (le prix habituel est de 120 £) et 100 £ (au lieu de 150 £) avec City Doc. Les tests City Doc effectués dans une clinique seront également disponibles pour les passagers d’EasyJet pour 150 £, contre 200 £.

Le directeur général d’EasyJet, Johan Lundgren, a déclaré que l’offre d’options de test pratiques, parallèlement à l’annonce selon laquelle la quarantaine au Royaume-Uni pouvait être réduite avec un test négatif à partir du 15 décembre, était une étape clé vers le retour à la normale des voyages.

«Nous continuons à faire pression pour tester l’efficacité des technologies de test rapide comme les tests d’antigène et de lampe qui pourraient être entrepris au départ à l’aéroport et pour réduire davantage la quarantaine, ce qui rend les déplacements plus faciles et moins onéreux pour les gens», a-t-il ajouté.

Virgin Atlantic a annoncé qu’elle ferait également l’essai de tests Covid gratuits avant le départ pour les passagers sur certains vols de Heathrow à la Barbade, Antigua et Grenade, à partir du 9 décembre. Les trois destinations exigent que les visiteurs présentent la preuve d’un résultat de test négatif; un certain nombre de destinations européennes d’EasyJet, comme Malte, nécessitent également des tests.

Faites défiler vers le bas pour les dernières mises à jour.