TRavel devrait commencer à revenir à la normale l’année prochaine, a déclaré aujourd’hui le tsar du vaccin Kate Bingham alors que le programme de vaccination britannique commençait.

« Mon instinct est que nous allons tous partir en vacances d’été », a déclaré Mme Bingham à l’émission Today de BBC Radio 4.

« Il est probable que les personnes les plus à risque seront vaccinées jusqu’en avril, et ensuite le JCVI et le ministère de la Santé examineront comment élargir les vaccinations à d’autres adultes », a-t-elle ajouté. « Je pense que d’ici l’été, nous devrions être dans un bien meilleur endroit pour monter dans les avions. »

Les réservations de vacances ont bondi le mois dernier à la suite de l’annonce du taux de succès du premier vaccin et de nombreux voyagistes et experts du secteur ont exprimé l’espoir de la reprise des voyages de masse en 2021.

« Les choses s’améliorent depuis l’annonce du vaccin et nous sommes convaincus que la plupart des voyages reprendront en Europe à partir de Pâques », a déclaré Stephen Ellison, directeur du marketing chez Vintage Travel, à Telegraph Travel.

Pendant ce temps, John Grant, analyste principal chez OAG, fournisseur mondial de données sur les voyages, a adopté un point de vue prudent, mais toujours positif. « Il faudra beaucoup de temps pour qu’une couverture vaccinale suffisante dans le monde soit en place pour que nous puissions voyager sans règles et exigences que nous n’avions pas auparavant », a-t-il déclaré.

« Cependant, ces règles ne seront pas particulièrement onéreuses, les voyageurs qui ont été vaccinés et qui ont un certificat sanitaire pourront voyager librement dans la plupart des pays », a-t-il ajouté.

La semaine dernière, Chypre est devenue le premier pays à annoncer un plan de levée de la quarantaine pour les arrivées vaccinées.

