VLes passeports d’accident pour les vacanciers seront bientôt « inévitables », car de plus en plus de pays font de l’immunité Covid une condition d’entrée, a déclaré un grand expert de la santé des voyageurs.

Le Dr Richard Dawood, spécialiste de la médecine des voyages à la Fleet Street Clinic de Londres, a également suggéré que des contrôles aux frontières stricts resteraient en place tandis que les pays se sentiraient « en insécurité » quant aux risques posés par le virus.

«Indépendamment de ce que chacun d’entre nous pense de l’idée des« passeports vaccinaux »pour les voyages, ils seront finalement inévitables», a déclaré le Dr Dawood.

«Une fois que les pays commencent à insister sur la preuve de l’immunité Covid des voyageurs arrivant [as the Seychelles has done], il n’y aura guère d’autre choix que de relever le défi.

«Nous aspirons tous à ce que les voyages reviennent à la normale. Mais les conditions d’entrée resteront tant que les pays ne se sentiront pas en sécurité, peut-être jusqu’à ce que la plupart des gens aient été vaccinés dans le monde. La distanciation sociale, les désinfectants, les masques faciaux sur les vols, les retards, les formalités administratives et les changements de plan de dernière minute resteront un fait du voyage jusque-là.

L’UE débattra aujourd’hui des certificats de vaccination pour les voyages dans le bloc, tandis que la société de vacances Saga a déjà confirmé que les clients devront prouver qu’ils ont été vaccinés.

Mais la question reste controversée, certains commentateurs exprimant leurs doutes sur l’éthique consistant à contraindre les gens à se faire vacciner.

Écrivant hier pour Telegraph Travel, le PDG de Doctorcall, le Dr Charles Levinson, a déclaré: «Comment nous équilibrons le risque en termes de passeports d’immunité est une question pour les politiciens. Il est semé d’embûches et l’utilisation de toute forme de coercition pour une procédure médicale est profondément discutable »

