Bles vacanciers rituels pourraient se voir offrir des passeports vaccinaux pour permettre l’entrée dans des pays qui renoncent aux règles de quarantaine pour les visiteurs qui peuvent prouver qu’ils ont été vaccinés contre Covid-19, suggèrent des rapports.

Des travaux sur un système de certification des vaccins sont en cours au sein du gouvernement britannique, selon The Times, avec le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Transports et le ministère de la Santé et des Affaires sociales qui recherchent des options pour les voyageurs dans des pays qui peuvent exiger la vaccination comme condition d’entrée. .

Comme les premières données suggèrent que les vaccins peuvent réduire la transmission du virus, elles ont relancé les discussions selon lesquelles ceux qui ont reçu les deux doses devraient se voir accorder plus de libertés.

La Grèce est le dernier pays à suggérer de lever les restrictions d’entrée liées à Covid pour les visiteurs qui peuvent fournir la preuve qu’ils ont reçu le vaccin – Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a déclaré à Reuters qu’il était « prudemment optimiste » d’un été lucratif. Pendant ce temps, les deux Suède et Danemark ont révélé des plans pour développer des certificats de vaccination que les résidents pourraient utiliser pour voyager à l’étranger.

Alors que les espoirs grandissent pour les vacances d’été en Grèce, le gouvernement britannique a confirmé que sa politique de quarantaine dans les hôtels pour les arrivées de pays «sur la liste rouge» entrera en vigueur le 15 février. S’adressant au programme Today de BBC Radio 4, Paul Charles, un voyage consultant qui dirige la campagne Quash Quarantine, a déclaré que la mise en quarantaine des voyageurs dans les hôtels n’était pas la «panacée pour empêcher Covid d’entrer au Royaume-Uni». La politique de quarantaine de l’hôtel devrait être en place jusqu’au 31 mars « au moins ».

