Big Ben a sonné hier soir à minuit pour marquer l’achèvement du Brexit, signalant une foule de changements pour les voyageurs visitant l’Europe.

Le pays ayant maintenant achevé la phase de transition pour quitter l’UE, les vacanciers qui se dirigent vers le continent sont désormais potentiellement confrontés à des temps d’attente plus longs dans les aéroports, à des restrictions sur les importations en franchise de droits et au retour des frais d’itinérance de données.

À partir d’aujourd’hui, les Britanniques seront confrontés à des contrôles supplémentaires dans les aéroports de l’UE, ce qui, selon l’Association européenne du tourisme, pourrait entraîner 90 secondes supplémentaires par passager au contrôle des passeports – ou cinq heures supplémentaires par avion.

Les voyageurs britanniques sont également confrontés à une multitude de nouveaux frais et charges, y compris des primes d’assurance voyage plus élevées pour couvrir le régime sortant de la carte européenne d’assurance maladie (CEAM), des factures de téléphonie mobile plus importantes (bien que certains réseaux se soient engagés à continuer d’offrir l’itinérance gratuite pour le moment. étant), et plus de coûts et de complications pour ceux qui voyagent avec des animaux domestiques.

Cependant, il y a encore un certain nombre d’aspects des voyages en Europe qui n’ont pas changé: le gouvernement britannique continuera à offrir une protection financière contre la faillite des opérateurs de vacances et les automobilistes britanniques sont toujours autorisés à conduire sans demander un permis de conduire international. .

Il est peu probable que l’effet des nouvelles dispositions de voyage se fasse sentir au cours des prochaines semaines, de nombreux pays européens ayant interdit l’entrée aux voyageurs britanniques en raison de la nouvelle souche de coronavirus découverte le mois dernier.

La nuit dernière, un certain nombre de pays européens – dont l’Italie, le Portugal, la Norvège et la Pologne – ont imposé de nouvelles restrictions aux voyageurs arrivant du Royaume-Uni à compter du 1er janvier, avec des exemptions uniquement pour ceux qui avaient des raisons essentielles de voyager. Ces changements viennent du fait que le Royaume-Uni ne fait plus partie de l’UE et n’est donc pas considéré comme une destination internationale sous les restrictions de Covid-19 à l’échelle de l’UE.

