Dernières nouvelles de voyage: La consternation alors que les arrivées au Royaume-Uni ont déclaré que le test Covid négatif ne les laissera pas passer la quarantaine

TLes ravellers devront fournir un test Covid-19 négatif avant d’arriver au Royaume-Uni dans le cadre d’un effort visant à empêcher la propagation de nouvelles variantes de coronavirus.

Les passagers, y compris les Britanniques de retour, devront présenter la preuve d’un résultat de test négatif obtenu moins de 72 heures avant le départ pour le Royaume-Uni, avec des amendes de 500 £ pour ceux qui ne respectent pas les règles.

Les personnes arrivant de pays qui ne figurent pas sur la liste des corridors de voyage devront toujours s’auto-isoler – même si leur test est négatif – bien qu’elles soient autorisées à quitter la quarantaine avec un deuxième test négatif après cinq jours.

Des exemptions s’appliqueront aux transporteurs, aux enfants de moins de 11 ans, aux équipages aériens et navals, et à ceux «voyageant en provenance de pays sans infrastructure disponible pour effectuer les tests».

La nouvelle règle devrait entrer en vigueur au début de la semaine prochaine, et bien que le plan actuel ne s’applique qu’à l’Angleterre, le gouvernement écossais a confirmé qu’il adopterait des mesures similaires «dès que possible», sans adapter la politique actuelle qui rend tout ‘ voyage non essentiel en Écosse illégal. Le Pays de Galles et l’Irlande du Nord devraient également annoncer leurs propres exigences en matière de tests aujourd’hui.

Le directeur général de l’aéroport d’Heathrow, John Holland-Kaye, a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4 que cette nouvelle mesure ne devrait être que temporaire. « Nous devons avoir une feuille de route sur la façon dont nous nous en sortirons, car l’aviation est vitale pour nous en tant que petite nation commerçante insulaire », a-t-il déclaré.

Les nouveaux contrôles stricts aux frontières interviennent au milieu des craintes croissantes concernant la variante très contagieuse de Covid d’Afrique du Sud, et le gouvernement a maintenant interdit les arrivées de 12 pays d’Afrique australe, dont l’Afrique du Sud, la Namibie, les Seychelles et Maurice, pour arrêter sa propagation.

