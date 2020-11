Dernières nouvelles de voyage: incrédulité car aucun des 10 nouveaux couloirs de voyage n’est ouvert aux touristes britanniques

Bles touristes rituels ne peuvent visiter aucun des 10 nouveaux couloirs de voyage qui ont été annoncés hier par le secrétaire aux Transports Grant Shapps, suscitant l’incrédulité et la désillusion parmi les leaders de l’industrie.

L’examen hebdomadaire de la liste verte a vu l’ajout d’Aruba, du Timor-Leste, des îles Salomon, des Samoa, de la Mongolie, du Bhoutan, de la Micronésie, de Kiribati, de Vanuatu et des Tonga.

Les sept derniers de cette liste ont tous fermé leurs frontières aux vacanciers britanniques, tandis que le Timor-Leste et les îles Salomon exigent une quarantaine de 14 jours à l’arrivée. Aruba ne peut être atteint sans transiter par un pays soumis à des restrictions, comme les États-Unis ou les Pays-Bas.

Ces ajouts largement inutiles sont un coup dur pour l’industrie du voyage, alors que les voyagistes et Telegraph Travel réclament davantage de couloirs vers des pays qui accueillent réellement les voyageurs britanniques. Le Costa Rica, le Belize, le Brésil, le Cap-Vert, le Botswana, le Mexique, l’Afrique du Sud, l’Équateur, le Guatemala, la Jamaïque, le Kenya, le Zimbabwe et l’Égypte, qui ont tous des taux de cas de Covid inférieurs à ceux du Royaume-Uni, restent sur la liste de quarantaine mais sont ouverts au touristes.

Paul Goldstein, qui dirige les camps de Kicheche au Kenya, a déclaré: “Comme toujours [Shapps’] La décision n’est basée sur aucune sorte de raison, de sens ou, en fait, de science et, après ses bévues africaines la semaine dernière, lorsque deux pays se sont vu accorder des couloirs sans aucune accessibilité directe, il a recommencé à ignorer honteusement ce continent. Il met en faillite non seulement l’industrie britannique du voyage avec ses politiques idiotes, tout comme son copain Hancock met en faillite l’hospitalité britannique avec ses tiers. “

James Aitken, PDG de Cashel Travel et directeur général de Travelmediate UK et USA, a répondu avec un air de sarcasme à l’annonce sur Twitter: “Plus de bonnes nouvelles! Voyager vers et depuis les îles Salomon est désormais possible. En supposant que nous pourrions y arriver sans voyager dans tous les autres aéroports. Quel soulagement pour notre industrie du voyage en difficulté! “

