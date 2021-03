Dernières nouvelles de voyage: Chypre et les Seychelles confirment les dates de réouverture pour les Britanniques

CChypre rouvrira aux touristes qui ont été complètement vaccinés contre Covid-19 à partir du 1er mai, tandis que les Seychelles ont déclaré accueillir tous les visiteurs à partir du 25 mars, quel que soit leur statut vaccinal.

Les vacanciers britanniques sont le plus grand marché de visiteurs pour Chypre et c’est le premier pays européen à confirmer qu’il renoncera à d’autres restrictions pour les Britanniques qui ont reçu les deux doses d’un vaccin approuvé – cependant, le 17 mai est le premier voyageur britannique qui sera autorisé à emmener l’étranger. vacances dans le cadre de la feuille de route du gouvernement hors du lock-out.

« Nous avons informé le gouvernement britannique qu’à partir du 1er mai, nous faciliterons l’arrivée des ressortissants britanniques vaccinés … afin qu’ils puissent se rendre à Chypre sans test négatif ou sans mise en quarantaine », a déclaré le vice-ministre du tourisme du pays Savvas Perdios. Agence de presse chypriote.

Les Britanniques affamés de soleil trouveront également de l’optimisme dans l’annonce des Seychelles selon laquelle, à compter du 25 mars, les exigences de quarantaine seront supprimées pour tous les visiteurs (à l’exception de ceux d’Afrique du Sud en raison de la première détection de la variante Covid) avec un test PCR négatif effectué 72 heures avant le départ. , la seule condition d’entrée restante.

Sylvestre Radegonde, le ministre des Affaires étrangères et du Tourisme des Seychelles, a déclaré jeudi: «Les mesures annoncées reflètent largement la recommandation de nos partenaires touristiques et ont été prises en pleine consultation et avec l’approbation de nos autorités sanitaires.»

Faites défiler vers le bas pour les dernières mises à jour de voyage.