La société de DONALD Trump pourrait faire face à des accusations après que les avocats de l’ancien président eurent rencontré les procureurs de New York.

L’avocat de la Trump Organization, Ron Fischetti, a déclaré à l’Associated Press que la réunion avait eu lieu alors qu’un grand jury s’apprêtait à voter sur un acte d’accusation cette semaine à la suite d’une enquête de plus de deux ans sur les affaires commerciales de Trump.

Il a déclaré que les procureurs lui avaient dit que Trump lui-même ne serait pas inculpé pour le moment – ​​ »du moins pas pour ce qui se passait cette semaine » – mais a ajouté que l’enquête se poursuit.

Plus tard, Trump a fustigé les procureurs de la ville de New York et de l’État en tant que procureurs de New York et de l’État de gauche radicale, qui ont laissé les meurtriers, les violeurs, les trafiquants de drogue et toutes les autres formes de criminalité monter en flèche à des niveaux records.

Fischetti affirme que des membres de l’équipe de Vance ont déclaré qu’il pesait des accusations contre l’organisation Trump et divers employés concernant des manquements présumés à payer des impôts sur les avantages sociaux et d’autres avantages.

Les avantages comprenaient des voitures et des appartements et n’impliquaient qu’un petit nombre de cadres, a rapporté Politico.

