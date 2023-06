Dernières nouvelles de Trump aujourd’hui: Nancy Mace pressentie comme colistière alors que John Durham est grillé par le Congrès sur l’enquête sur la Russie

Trump grillé par le présentateur de Fox News sur tous les assistants qui se sont retournés contre lui

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Donald Trump est resté sans voix lors de sa dernière interview avec le journaliste de Fox News Bret Baier lorsque l’animateur a souligné que, si la politique proposée par M. Trump d’exécuter des trafiquants de drogue condamnés avait été active pendant sa présidence, parmi ses victimes aurait été Alice Johnson, une femme à à qui M. Trump a accordé la clémence après avoir été persuadé de le faire par une campagne menée par Kim Kardashian pour protester contre son innocence.

« Non non. Non. Sous mon pl…. En dessous de ça ? UHHHHHHHHHHH… » M. Trump a raté, accusant par la suite l’hôte d’être « hostile » à son égard.

Pendant ce temps, un nouveau sondage CNN a enregistré une baisse de six points du soutien à l’ancien président parmi les conservateurs, son taux d’approbation passant de 53% à la mi-mai à 47% à la mi-juin à la suite de son 37 chef d’accusation fédéral. mise en examen pour le scandale des documents classifiés.

Tout cela fait suite à la décision de la juge Aileen Cannon, nommée par Trump, de fixer mardi la date du procès au 14 août 2023 pour entendre cette affaire à Fort Pierce, en Floride.

Un grand jury fédéral a inculpé M. Trump pour avoir prétendument mal géré des documents classifiés, obstruction à la justice et fait de fausses déclarations, pour lesquelles il a plaidé non coupable lors de sa mise en accusation à Miami la semaine dernière.