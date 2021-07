Dernières nouvelles de The View – Les fans demandent pourquoi Meghan McCain quitte la série après l’annonce de la bombe de l’hôte à l’antenne

QUAND MEGHAN A-T-ELLE RENCONTRÉ SON MARI BEN ?

On ne sait pas exactement quand Meghan a rencontré son mari, mais sur The View, elle a déclaré que les deux étaient sortis ensemble « depuis des années » avant l’annonce de leurs fiançailles en 2017.

Elle a également révélé aux téléspectateurs que Ben avait rencontré son père, le regretté Arizona Sen John McCain, lors d’un événement familial.

« [Ben] travaille en politique et depuis longtemps, il n’était donc pas aussi intimidé et il a rencontré mon père au mariage de mon frère pour la première fois et a fini par parler de soins de santé ou de quelque chose de très bizarre », a-t-elle déclaré sur The View.

« Il est tellement conservateur. Il est drôle à sa manière. »