MEGHAN ‘ARRÊTE LE BANDAID’ AU DÉPART

McCain a fait l’annonce au début de l’émission de jeudi matin, disant aux téléspectateurs « Je vais juste déchirer le pansement. »

« Ce n’était pas une décision facile, il a fallu beaucoup de réflexion, de conseil et de prière et de parler à ma famille, » elle a dit.

McCain appelé ses co-stars – Whoopi Goldberg, Joy Béhar, Ensoleillé Hostin et Sara Haines – les « quatre femmes les plus talentueuses de la télévision » et la « meilleure du métier ».

Cependant, en concluant son annonce, elle a balayé les combats renommés qui McCain eu avec les hôtes.

« Si vous voulez vous battre un peu plus, nous avons encore quatre semaines », a-t-elle plaisanté.