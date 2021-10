Dernières nouvelles de Strictly Come Dancing 2021 – Tom Fletcher fait face à une SECONDE émission manquante alors que le programme de la BBC revient ce soir

TOM Fletcher pourrait potentiellement manquer une deuxième émission Strictly s’il ne se sent toujours pas bien à la fin de sa période d’isolement.

La star de McFly, 36 ans, et sa partenaire professionnelle Amy Dowden, 31 ans, ont été obligées de s’absenter cette semaine après avoir tous deux attrapé Covid malgré un double coup.

Mais les initiés craignent maintenant de ne pas pouvoir retourner immédiatement sur la piste de danse et même s’ils le font, ils n’auront que trois jours pour s’entraîner.

Une source a déclaré: «Amy et Tom doivent être isolés jusqu’à mardi au moins, puis ils devront subir un autre test et s’assurer qu’ils sont en forme et suffisamment bien pour s’entraîner.

« Juste en train d’être dépassé Covid-gratuit ne signifie pas qu’ils seront sortis du bois.

Continue strictement ce soir à 18h45 sur BBC One.

Les résultats seront ensuite lus le lendemain et si vous manquez une partie de l’action, vous pouvez rattraper le BBC iPlayer.

