Dernières nouvelles de Rishi Sunak: Truss tient la dernière réunion du cabinet alors que le nouveau Premier ministre se prépare à voir le roi Charles

Rishi Sunak sera le prochain Premier ministre, annonce le Comité de 1922

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Liz Truss a tenu sa dernière réunion du cabinet au n ° 10 avant la nomination de Rishi Sunak en tant que prochain Premier ministre du pays.

Mme Truss devrait faire une courte déclaration à l’extérieur de Downing Street vers 10 h 15 aujourd’hui, avant de se rendre chez le roi Charles.

M. Sunak commencera à constituer son nouveau cabinet aujourd’hui, les ministres commençant probablement à être nommés ce soir.

Le nouveau cabinet devrait comprendre des députés de tout l’éventail politique du parti conservateur.

M. Sunak prononcera également son premier discours en tant que Premier ministre juste avant midi aujourd’hui.

L’ancien chancelier a remporté une course accélérée à la direction des conservateurs après que ses rivaux Penny Mordaunt et Boris Johnson se soient retirés de la course pour remplacer Liz Truss au n ° 10.

L’un des alliés de M. Sunak, la députée Victoria Atkins, a exclu une élection générale ce matin, affirmant que “nous avons beaucoup à gérer”.