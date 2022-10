Dernières nouvelles de Rishi Sunak: Suella Braverman admet avoir envoyé des e-mails depuis son compte personnel

Rishi Sunak pourrait se rendre au sommet sur le climat de la Cop27, selon le ministre Mark Spencer

Suella Braverman a admis avoir envoyé des documents officiels à son adresse e-mail personnelle à six reprises.

Le ministre de l’Intérieur s’est excusé d’avoir enfreint le code ministériel, mais a affirmé que les documents “ne posaient aucun risque pour la sécurité nationale” et n’étaient ni secrets ni top secrets.

Dans une lettre adressée au Home Affairs Select Committee, Mme Braverman a détaillé les “erreurs” qui l’ont amenée à démissionner de son poste de ministre de l’Intérieur dans les derniers jours du gouvernement de Liz Truss.

Elle a également déclaré avoir assuré à Rishi Sunak lorsqu’il l’a reconduite six jours après sa démission qu’elle n’utiliserait son e-mail officiel que pour les affaires du gouvernement.

Pendant ce temps, les alliés de l’ancien ministre de l’Intérieur Priti Patel ont suggéré que Mme Braverman était responsable de la surpopulation dans un centre d’asile en difficulté du Kent, après qu’un député conservateur a accusé les ministres de réduire les conditions des migrants afin de rendre la Grande-Bretagne moins attrayante.

Le centre de court séjour de Manston fonctionne à plus du double de sa capacité avec des épidémies de maladies telles que la diphtérie et le SARM, ce qui a conduit à demander à Mme Patel et Mme Braverman de répondre de l’état de l’établissement.