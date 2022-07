Dernières nouvelles de Rishi Sunak: Sir John Major dit que les conservateurs de Boris Johnson ont “endommagé” le Royaume-Uni

L’ancien chancelier a déclaré aux personnes réunies lors du lancement de sa campagne : « Il n’est pas crédible de promettre beaucoup plus de dépenses et une baisse des impôts.

«J’ai dû faire certains des choix les plus difficiles de ma vie de chancelier, en particulier comment gérer notre dette et nos emprunts après Covid. Je ne me suis jamais caché de ceux-là, je ne prétendrai certainement pas maintenant que les choix que j’ai faits et les choses pour lesquelles j’ai voté n’étaient en quelque sorte pas nécessaires.