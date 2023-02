Dernières nouvelles de Rishi Sunak: Piers Morgan fait griller le Premier ministre alors que les déclarations de sleaze des conservateurs augmentent

Bande-annonce de l’interview de Piers Morgan avec Rishi Sunak

Rishi Sunak fait face à une confrontation exténuante avec Piers Morgan, alors que le poids lourd de la diffusion interroge le Premier ministre lors de son 100e jour en charge au n ° 10.

Les TalkTV On s’attend à ce que l’hôte grille le Premier ministre sur une série de questions, allant de la montée des revendications de sleaze des conservateurs et de la crise hivernale dans le NHS, aux troubles croissants dans le secteur public et à l’aggravation des craintes du coût de la vie.

M. Sunak est sous pression pour dire exactement ce qu’il savait et quand sur la conduite de Dominic Raab, alors que son vice-Premier ministre fait face à une enquête sur des allégations d’intimidation.

Cela vient après que la militante de Remain Gina Miller a affirmé, dans un article écrit pour L’indépendantque M. Raab avait lancé une “attaque abusive” contre elle – la qualifiant de “stupide” et de “naïve” lors d’une rencontre “agressive” à la BBC en 2016.

Le Premier ministre fait également face à un examen minutieux de sa gestion des services de santé, un sondage révélant que 85% des électeurs ont déclaré que le gouvernement gérait “mal” le NHS.

L’interview sera diffusée à 20h dans le cadre de la série Piers Morgan non censuré.