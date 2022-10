Dernières nouvelles de Rishi Sunak: Penny Mordaunt se démène pour que les conservateurs votent pour être le prochain Premier ministre du Royaume-Uni

Boris Johnson confirme qu’il ne participera pas à la course à la direction des conservateurs

Penny Mordaunt fait face à une course effrénée pour rassembler les 100 partisans nécessaires pour se présenter au scrutin dans la course à la direction des conservateurs avec le favori Rishi Sunak, qui a le soutien de plus de la moitié des députés conservateurs.

La retraite de Boris Johnson du concours hier soir a laissé M. Sunak et Mme Mordaunt comme les seuls prétendants déclarés au concours pour succéder à Liz Truss.

L’ancien chancelier avait plus de 180 nominations lundi matin, tandis que le chef des Communes était loin derrière avec seulement 26 déclarations publiques de soutien à l’approche de la date limite de 14 heures pour les nominations.

Les partisans de Mme Mordaunt ont déclaré qu’elle était convaincue de pouvoir voter, ce qui donnerait aux députés un vote sur leur candidat préféré avant de remettre la décision finale aux membres conservateurs.

Si Mme Mordaunt n’atteint pas le seuil ou se retire du concours, M. Sunak prendra en charge le parti sans qu’il soit nécessaire de voter.