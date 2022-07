Dernières nouvelles de Rishi Sunak-Liz Truss: la candidate à la direction des conservateurs nie qu’un “pari” de réduction d’impôt de plus de 30 milliards de livres sterling alimenterait l’inflation

Le conseiller Ben Mabbett, du conseil de district de Vale of White Horse dans l’Oxfordshire, a déclaré que M. Sunak avait un plan plus réaliste pour le pays que MsTruss.

«Je suis prêt pour Rishi maintenant. Il a eu d’excellentes réponses aux questions, il a un plan sensé et en fait, je pense qu’il a un plan plus réaliste pour le pays et quelque chose qui, je pense, passera mieux avec l’électorat ».