Dernières nouvelles de Rishi Sunak : le Royaume-Uni devra faire face à une récession que la plupart du monde évitera, prévient l’OCDE

Selon un nouveau rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le Royaume-Uni est confronté au pire ralentissement des grandes économies l’année prochaine et devrait connaître une récession qu’une grande partie du reste du monde évitera.

Le groupe de réflexion économique mondial a fortement revu à la baisse ses prévisions pour l’économie britannique, prédisant qu’elle diminuera de 0,4 % en 2023 et ne progressera que de 0,2 % en 2024. Pas plus tard qu’en septembre, il s’attendait à ce que le PIB stagne l’année prochaine.

Et il a mis en garde contre le risque d’un ralentissement plus profond si les consommateurs réagissent à la montée en flèche des coûts de l’énergie et du logement en maîtrisant leurs dépenses, en retirant la demande de l’économie, tandis que les grèves et les pénuries de main-d’œuvre pourraient encore faire grimper les prix en alimentant l’inflation des salaires.

Cela survient alors que Sir Keir Starmer a accusé le gouvernement d ‘«archiver la croissance britannique» au milieu des prévisions selon lesquelles le Royaume-Uni devrait faire face au pire ralentissement des grandes économies l’année prochaine.