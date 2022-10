Dernières nouvelles de Rishi Sunak: le retour de Braverman critiqué alors que le cabinet se réunit pour la première fois

Rishi Sunak : Qui fait partie du nouveau Cabinet du Premier ministre ?

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak est critiqué pour avoir nommé Suella Braverman dans son cabinet quelques jours seulement après sa démission pour une faille de sécurité.

Le Premier ministre a fait de Mme Braverman son secrétaire à l’intérieur mardi après avoir remanié son cabinet lors de son premier jour de mandat.

Les libéraux démocrates ont appelé à une enquête du Cabinet Office sur le retour de Mme Braverman, après qu’elle ait été réputée avoir enfreint le code ministériel.

Les travaillistes ont accusé M. Sunak de placer son parti au-dessus du pays alors qu’il prétendait avoir reconduit le poste de ministre de l’Intérieur en échange de son soutien lors de la récente course à la direction – une allégation démentie par James Cleverly, le ministre des Affaires étrangères, plus tôt ce matin.

Le Premier ministre rencontre son nouveau cabinet pour la première fois aujourd’hui et s’entretiendra plus tard avec le chancelier Jeremy Hunt pour discuter des propositions visant à augmenter les impôts et à réduire les dépenses publiques, Le Times a rapporté.