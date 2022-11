Dernières nouvelles de Rishi Sunak: le Premier ministre laisse entendre qu’il protégera le “triple verrouillage” des retraites

En relation: Sunak va “condamner sans équivoque” la guerre de la Russie en Ukraine lors du sommet du G20

Le Premier ministre Rishi Sunak a donné son indice le plus fort à ce jour selon lequel la protection du “triple verrouillage” pour la retraite de l’État sera préservée dans la déclaration d’automne de jeudi.

M. Sunak a déclaré que les retraités étaient “au premier plan de mon esprit” et a affirmé que le plan fiscal et de dépenses du chancelier avait “l’équité et la compassion” en son cœur.

Sa déclaration intervient après que Downing Street a fait craindre le mois dernier que le triple verrouillage ne soit supprimé, affirmant que cela était “sur la table” dans les discussions alors que M. Sunak et le chancelier Jeremy Hunt élaboraient des plans pour combler un trou de 60 milliards de livres sterling dans les finances du pays.

La mesure, qui s’applique aux pensions d’État britanniques, garantit qu’elles augmentent en fonction de l’inflation, des salaires moyens ou à un taux de 2,5% – selon le plus élevé.

“Mon parcours en tant que chancelier montre que je me soucie beaucoup de ces retraités, en particulier en ce qui concerne l’énergie et le chauffage, car ils sont particulièrement vulnérables au froid”, a déclaré M. Sunak aux journalistes en route vers le sommet du G20 à Bali.

Le Premier ministre et M. Hunt ont déclaré qu’ils chercheraient à faire peser le plus lourd fardeau sur ceux qui ont “les épaules les plus larges”.