Dernières nouvelles de Rishi Sunak: le Premier ministre “au courant” des allégations d’intimidation de Gavin Williamson avant sa nomination

La hausse a été introduite par le gouvernement de Boris Johnson, avec Rishi Sunak comme chancelier, en avril et annulée par l’ancien chancelier Kwasi Kwarteng dans son tristement célèbre mini-budget le mois dernier.

Son abandon est l’une des rares politiques économiques introduites par Liz Truss et M. Kwarteng qui n’a pas été supprimée par Jeremy Hunt et est restée en place avec M. Sunak comme Premier ministre.

Le prélèvement a été conçu par M. Sunak lorsqu’il était chancelier pour payer les soins sociaux et faire face à l’arriéré du NHS.

En janvier, MM. Johnson et Sunak ont ​​insisté sur le fait qu’il était juste de poursuivre la politique “progressiste”.

«Nous devons éliminer les arriérés de Covid, avec notre plan de soins de santé et sociaux – et il est maintenant temps de s’en tenir à ce plan. Nous devons aller de l’avant avec la taxe sur la santé et les soins. C’est le bon plan », ont-ils déclaré.