Dernières nouvelles de Rishi Sunak: le PM affronte Starmer dans les PMQ alors que Royal Mail frappe

Les employés de Royal Mail font grève devant le bureau de Royal Mail dans le nord de Londres

Mark Dolan, représentant divisionnaire de Londres pour le Syndicat des travailleurs de la communication (CWU), fait partie des postiers en grève devant le bureau de livraison de Royal Mail Islington, dans le nord de Londres.

Il a déclaré à l’agence de presse PA : “C’est notre 11e jour de grève et l’action que nous prenons aujourd’hui vise à sauver cette grande institution britannique, 500 ans de service que nous donnons au public, et aussi la destruction de nos conditions et les conditions.

«La société, après Covid, a gagné plus de 700 millions de livres sterling et ils ont gagné cet argent sur le dos de nos membres qui, pendant Covid, ont mis leur propre vie en jeu en reliant le pays, en livrant des kits de test et nous avons été salués comme des travailleurs clés pendant Covid.

« Et pourtant, 18 mois plus tard, la société a annoncé qu’elle n’avait pas d’argent, elle a donné la plupart des bénéfices aux actionnaires et aux personnes qui siègent au conseil d’administration de Royal Mail.