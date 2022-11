Dernières nouvelles de Rishi Sunak: Hunt devrait lever le plafond des bonus des banquiers dans le budget d’automne jeudi

En relation: Quand est le budget d’automne et à quoi s’attendre?

Jeremy Hunt est susceptible de lever le plafond des bonus des banquiers lorsqu’il présentera son budget d’automne demain, dans le cadre d’une série de mesures visant à restaurer la crédibilité économique du Royaume-Uni.

La Financial Times signalé pour la première fois que la chancelière ferait de la levée du plafond l’une des rares mesures pour survivre au mini-budget désastreux de Kwasi Kwarteng, au milieu des spéculations sur les “décisions difficiles” que M. Hunt et le Premier ministre sont susceptibles de prendre alors qu’ils tentent de trouver jusqu’à 60 milliards de livres sterling grâce à une combinaison de hausses et de réductions des dépenses.

Plus tôt, Rishi Sunak a exhorté les dirigeants bancaires “à adopter une modération salariale” afin de ne pas exacerber l’inflation.

On s’attend généralement à ce que le budget augmente les finances grâce à des impôts furtifs en gelant les taux auxquels les travailleurs commencent à payer des taux d’imposition plus élevés, l’inflation et les augmentations de salaire entraînant davantage de personnes dans des tranches supérieures.

Mais des réductions de dépenses sévères sont également probables, M. Hunt envisageant apparemment de réduire le financement du programme gouvernemental de maisons pour les réfugiés ukrainiens et prévoyant de réduire les fonds reçus par les conseils pour certains des services destinés aux réfugiés hébergés par des familles britanniques.