Un chirurgien riche Han Jo Kim a allégué que son ex-femme, reine de beauté, « vendait du sexe pour de l’argent » malgré sa « générosité » dans des documents judiciaires explosifs alors qu’Instagram révélait le style de vie somptueux du couple.

Le mari de Turner, qui est un médecin millionnaire basé à New York, a affirmé que son ex avait mené une « double vie secrète en tant qu’escorte gagnant 700 000 $ », selon des documents juridiques explosifs.

Des photos sur Instagram et Facebook semblent montrer les vacances de Turner en Grèce, en France et en Espagne avec son riche mari – l’un des employés hospitaliers les mieux payés de New York, selon la rafle de Crain en 2018.

Le couple s’est séparé en avril et on prétend que Kim a découvert plus tard que sa femme aurait « vendu du sexe pour de l’argent » avant de se marier en novembre 2015 et a continué à le faire pendant leur mariage, selon des documents judiciaires.

Turner, qui a été nommée Miss Connecticut USA en 2011, aurait dupé Kim alors qu’ils sortaient ensemble, disant au médecin qu’elle travaillait sur une application qui était soutenue par un riche investisseur.

Selon le compte Instagram de Turner – qui montre des photos de Turner avec son mari Kim avant que l’affaire de divorce ne soit rendue publique – Donald Trump Jr. est l’un de ses followers.

