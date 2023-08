Dernières nouvelles de Rachel Morin: Mère brise le silence alors que la police recherche des témoins du sentier Bel Air dans la chasse au suspect

Les témoins – soit trois hommes, deux femmes et deux chiens, soit deux hommes, trois femmes et deux chiens – ont été invités à se manifester.

«Les détectives ont été mis au courant des témoins potentiels qui auraient pu observer Rachel Morin sur la piste. Ces personnes marchaient sur le sentier Ma et PA depuis la Rt. 24 tunnel vers la séparation du sentier qui mène au début du sentier de la rue Williams entre 18 h 00 et 19 h 30. Ces témoins ont été décrits comme étant soit 3 hommes, 2 femmes et 2 chiens OU 2 hommes, 3 femmes et 2 chiens. Si c’est vous, veuillez contacter le Sgt. Maddox à [email protected]. Merci! » lire le poste.