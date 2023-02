Dernières nouvelles de Nicola Sturgeon: la course au successeur du SNP commence au milieu de la refonte du plan d’indépendance écossais

Dans une allocution souvent émouvante de Bute House à Édimbourg, Mme Sturgeon a parlé franchement de son mandat, affirmant qu’il était temps pour elle de faire place à de nouveaux talents, admettant qu’elle avait été une figure de division dans la vie publique britannique et prenant le l’occasion de mettre en garde contre la nature de plus en plus toxique du débat politique au pays et à l’étranger.