Dernières nouvelles de Nadhim Zahawi : Rishi Sunak ordonne une enquête éthique sur le président conservateur pour cause d’impôt

Face à une situation qui se détériore, moins de soutien gouvernemental et des impôts plus élevés, les premiers signes d’une éventuelle reprise la semaine dernière semblent de plus en plus lointains, les économistes de la société de conseil EY affirmant qu’ils pensaient que chacune des trois prochaines années pourrait être pire que ce à quoi ils s’attendaient dans le passé.