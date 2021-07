Dernières nouvelles de Meghan McCain – L’animateur parle de points de vue conservateurs et donne des recommandations de livres sur Twitter avant le dernier jour à The View

QUE S’EST-IL PASSÉ LORSQUE MCCAIN A POUR LA PREMIÈRE ANNONCÉ QU’ELLE Démissionnait ?

En concluant son annonce, elle a jeté un coup d’œil aux combats renommés que McCain a eu avec les hôtes.

« Si vous voulez vous battre un peu plus, nous avons encore quatre semaines », a-t-elle plaisanté.

Selon Page Six, ABC a supplié McCain de rester à l’émission, mais une source leur a dit qu’elle avait dit « Non, j’ai fini ! Je ne reste plus. »

« Ils ont même proposé un rôle de contributeur sur ABC News, ce qu’elle a refusé », a ajouté la source. « Elle en a juste assez. Elle n’en a plus besoin – elle n’en a vraiment pas besoin. »