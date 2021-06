Dernières nouvelles de Madeleine McCann – Le corps de Maddie ne sera PAS retrouvé enterré dans les bois portugais malgré la théorie du médium, insistent les flics

EXPLICATION : QUAND EST-CE QUE MADELEINE MCCANN A DISPARU ?

Madeleine McCann a disparu de l’appartement de vacances portugais de sa famille il y a 14 ans, déclenchant une recherche mondiale qui n’a jusqu’à présent pas réussi à retrouver l’enfant disparu.

Malgré une enquête policière de 12 millions de livres sterling, le sort de Madeleine – ou si elle est morte ou vivante – reste toujours un mystère. Madeleine a disparu le 3 mai 2007, alors que sa famille, originaire du Leicestershire, était en vacances à Praia da Luz, dans l’Algarve, au Portugal.

Les parents Gerry et Kate ont laissé leurs trois enfants – dont les tout-petits Sean et Amelie – dormir dans leur appartement pendant qu’ils dînaient dans un bar à tapas – à 120 mètres. Lorsque Kate est revenue voir les enfants vers 22 heures ce soir-là, elle a découvert que Madeleine n’était pas dans son lit et avait disparu.

En septembre de la même année, Gerry et Kate, tous deux médecins, ont été nommés de manière sensationnelle « arguidos » par la police portugaise.

L’été suivant, les McCann ont été innocentés par des enquêteurs au Portugal qui ont déclaré avoir épuisé toutes les voies de recours. En juin 2020, Christian B a été révélé comme le nouveau principal suspect.