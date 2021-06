Dernières nouvelles de Madeleine McCann – Le corps craint qu’il soit retrouvé dans les bois du Portugal alors que les flics enquêtent sur les allégations de choc d’un clairvoyant

POURQUOI LES GENS CHERCHENT-ILS « EST-CE QUE MADELEINE MCCANN A ÉTÉ TROUVÉE » ?

Les gens ont commencé à chercher si Madeleine a été retrouvée après qu’il soit apparu que le clairvoyant Michael Schneider, 50 ans, avait contacté la police avec les coordonnées de l’endroit où il pense que son corps se trouve.

Schneider a affirmé que son corps se trouve à seulement 10 kilomètres de l’endroit où elle a disparu à Praia da Luz, au Portugal, le 3 mai 2007.

Utilisant sa propre technique où il regarde la photo d’une personne disparue et se demande « vers le haut vers Dieu si cet être vivant est vivant ou mort » avant de passer ses doigts et ses yeux sur un atlas, Google Maps et Google Earth, Schneider a aidé la police à localiser les disparus. personnes dans un certain nombre de cas.

Il a pu aider la police à localiser une femme disparue, qui a été retrouvée pendue à un arbre, dans les 36 heures.

Il a également trouvé l’emplacement du couple assassiné Peter Neumair, 63 ans, et Laura Perselli, 68 ans, après leur disparition de leur domicile à Bolzano, en Italie, en janvier 2021.