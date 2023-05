Dernières nouvelles de Madeleine McCann aujourd’hui: le «sanctuaire» trouvé dans le réservoir de l’Algarve a lancé une recherche policière

D’énormes tas de terre et de roches brisées ont été laissés à côté de la zone de 160 pieds carrés près des rives du Barragem do Arade, où des officiers ont été vus avec des pelles pendant plusieurs heures mercredi après-midi (24 mai).

Des images montrent des trous dans le sol au Portugal après la recherche du réservoir de Madeleine McCann

La police a aplani une zone boisée concentrée et creusé un certain nombre de trous près d'un réservoir éloigné au Portugal dans le cadre de leur recherche de preuves de trois jours dans l'affaire Madeleine McCann. D'énormes tas de terre et de roches brisées ont été laissés à côté de la zone de 160 pieds carrés près des rives du Barragem do Arade, où des officiers ont été vus avec des pelles pendant plusieurs heures mercredi après-midi (24 mai). La police portugaise a confirmé que la perquisition s'est terminée jeudi et a déclaré que des matériaux avaient été envoyés en Allemagne pour des tests.