Dernières nouvelles de l’Ukraine: les dirigeants fantoches de Vladimir Poutine exigent des zones ANNEXÉES car “99% votent oui” lors de référendums illégaux

Les dirigeants séparatistes de POUTINE exigent que quatre régions ukrainiennes contrôlées par la Russie soient annexées après avoir obtenu « 99 % » des voix lors des référendums « SHAM ».

Les responsables installés à Moscou dans les régions revendiquent désormais un soutien presque total parmi ceux qui ont participé après que des sources russes ont rapporté plus tôt que 99% des électeurs souhaitaient rejoindre le régime de Poutine.

Les scrutins se sont clos hier à Donetsk et Lugansk à l’est et à Kherson et Zaporizhzhia au sud, alors que Poutine tente désespérément de consolider ses gains en Ukraine.

Le président Zelensky a critiqué aujourd’hui les résultats de ces soi-disant référendums, déclarant : « Cette farce dans le territoire occupé ne peut même pas être qualifiée d’imitation de référendums.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a appelé l’UE à imposer des sanctions “extrêmement graves” à la Russie.

