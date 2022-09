Dernières nouvelles de Liz Truss Rishi Sunak: le plan de dépenses «risque un trou noir de 60 milliards de livres sterling» et le plan de la police «sans sens»

Le président du Parti conservateur, Andrew Stephenson, marquant la clôture du vote dans la course à la direction des conservateurs, a rendu hommage aux deux candidats et aux membres du parti.

“Je voudrais remercier Rishi Sunak et Liz Truss d’avoir participé à ce qui, parfois, a dû être un emploi du temps exténuant dans la bonne humeur et d’avoir donné à nos membres la possibilité de les interroger directement et personnellement, en répondant à plus de six cents questions et en mettant eux-mêmes sous les projecteurs.