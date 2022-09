Dernières nouvelles de Liz Truss Rishi Sunak: Frontrunner a été averti de prendre soin des conservateurs “profondément divisés” au milieu de Partygate

Il y a eu des appels de plus en plus forts ces dernières semaines pour que le gouvernement intervienne pour soutenir les plus vulnérables, les factures d’énergie devant atteindre environ 3 500 £ cet hiver pour le ménage moyen.

Elle a déclaré qu’elle prendrait “des mesures immédiates” pour lutter contre la crise du coût de la vie pour les familles et les entreprises, tout en proposant un “plan plus large pour faire croître notre économie, la rendre plus résiliente et la rendre plus compétitive”.