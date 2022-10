Dernières nouvelles de Liz Truss: les hauts conservateurs complotent pour remplacer le Premier ministre par “l’alliance de Sunak et Mordaunt”

En relation: Kwasi Kwarteng refuse de commenter un éventuel revirement de l’impôt sur les sociétés

Les hauts conservateurs auraient des pourparlers sur la possibilité de remplacer Liz Truss par un ticket commun des anciens candidats à la direction Rishi Sunak et Penny Mordaunt.

Cela survient alors que Mme Truss est sur le point de déchirer d’autres éléments du mini-budget de Kwasi Kwarteng, avec un demi-tour sur les réductions d’impôt sur les sociétés qui étaient un gage clé de sa campagne électorale à la direction.

Un ancien ministre conservateur a qualifié cette décision de “désespérée” et a déclaré que cela ne suffirait pas à sauver la carrière de Mme Truss et de M. Kwarteng.

“Un Premier ministre et une chancelière réagissant aux marchés, la pièce maîtresse de leur récit de base pour l’économie déchiquetée et plus aucune crédibilité”, a déclaré le député. L’indépendant. “C’est impossible pour eux de s’en remettre.”

Un autre député a déclaré Les temps que les partisans de M. Sunak, Mme Mordaunt et Mme Truss doivent s’asseoir pour travailler sur le candidat. “C’est soit Rishi en tant que Premier ministre avec Penny en tant qu’adjointe et secrétaire aux Affaires étrangères, soit Penny en tant que Premier ministre avec Rishi en tant que chancelier”, ont-ils déclaré.