Dernières nouvelles de Liz Truss: le président américain Biden qualifie les plans économiques du Premier ministre “d’erreur”

Pour le moment du moins, le premier ministre a en effet sauvé sa vie politique, mais à un coût considérable pour elle-même, et avec un peu plus de dommages infligés à son vieil ami, âme sœur et allié, Kwasi Kwarteng. Il est cependant loin d’être un innocent dans cette farce. C’est son arrogance pure et inutile qui a causé une grande partie du gâchis.