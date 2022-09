Dernières nouvelles de Liz Truss: le Premier ministre s’engage à protéger le protocole NI lors de sa rencontre avec Biden

Mme Truss est à New York pour l’Assemblée générale des Nations Unies (UNGA), à laquelle elle s’est adressée hier soir, appelant les nations partageant les mêmes idées à combattre ensemble l’autoritarisme.

En plus d’assurer l’indépendance énergétique de la Russie à la suite de son invasion de l’Ukraine, Mme Truss a souligné comment ses propres plans de réduction des impôts en Grande-Bretagne – pour les particuliers et les entreprises – visaient à gagner une “nouvelle ère de concurrence stratégique”.

“Nous voulons que les gens gardent une plus grande partie de l’argent qu’ils gagnent, afin qu’ils puissent avoir plus de contrôle sur leur propre vie et contribuer à l’avenir”, a déclaré Mme Truss au rassemblement annuel des dirigeants mondiaux.