Dernières nouvelles de Liz Truss: le Premier ministre nomme un allié de Sunak au cabinet dans le but de combler le fossé conservateur

Moins de soignants non rémunérés reçoivent un soutien du conseil ou des pauses de répit, tandis que les dépenses officielles diminuent, selon une analyse révélant un “fossé grandissant” entre la rhétorique du gouvernement et la réalité.

Des millions de personnes qui fournissent des soins non rémunérés à leurs proches ont connu une «aide décroissante» de la part des conseils et du gouvernement au cours des dernières années, a déclaré le Nuffield Trust.

Ceci malgré de nombreuses propositions et stratégies gouvernementales visant à garantir que les soignants sont reconnus et valorisés, et sont soutenus pour maintenir un équilibre entre leurs responsabilités de soins et la vie en dehors des soins, rester en bonne santé et atteindre leurs résultats scolaires et professionnels.